Правительство Польши поддержало новое и быстрое вступление Украины в ЕС

18 февраля, 01:39
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Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу предстоит разработать новую концепцию ускоренного вступления Украины в ЕС.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“Мы не можем сопоставлять то, что происходит в Украине с “нормальным или почти нормальным” процессом вступления. Следует мыслить нестандартно. Мы живем в поворотный момент истории, мы должны изменить почти все в Европе, и поэтому мы должны создать новый процесс для Украины. Ускоренный путь - синоним этому», - заявил Моравецкий.

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Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Европейский Союз уже в этом году будет готов к переговорам по вступлению Украины в ЕС.

Летом 2022 года лидеры ЕС поддержали предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в члены блока.

Тогда Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

https://www.youtube.com/watch?v=chOVdGX7vlk
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Евросоюз Польша Матеуш Моравецкий

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