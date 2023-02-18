Правительство Польши поддержало новое и быстрое вступление Украины в ЕС 18 февраля, 01:39 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу предстоит разработать новую концепцию ускоренного вступления Украины в ЕС.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“Мы не можем сопоставлять то, что происходит в Украине с “нормальным или почти нормальным” процессом вступления. Следует мыслить нестандартно. Мы живем в поворотный момент истории, мы должны изменить почти все в Европе, и поэтому мы должны создать новый процесс для Украины. Ускоренный путь - синоним этому», - заявил Моравецкий.

Видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Европейский Союз уже в этом году будет готов к переговорам по вступлению Украины в ЕС.

Летом 2022 года лидеры ЕС поддержали предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в члены блока.

Тогда Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.