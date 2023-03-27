«Поражение было бы большим, чем Вьетнам». Премьер Польши считает, что двухпартийная поддержка США Украины не ослабнет 27 марта, 12:42 Матеуш Моравецкий (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

По мнению Моравецкого, заявления типа «Украина не является жизненно важным национальным интересом» Соединенных Штатов, о чем заявлял губернатор штата Флорида и потенциальный кандидат в президенты Рон Десантис, является лишь частью политической «игры в покер» перед выборами в 2024 году.

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«Поражение Украины [означает] поражение Запада, и такое поражение было бы больше, чем Вьетнам. Я с осторожным оптимизмом смотрю на американский политический двухпартийный класс», — заявил польский премьер.

Моравецкий рассказал, что, встретившись с американскими сенаторами в феврале, он убедился: и республиканцы, и демократы говорят одно и то же и занимают одинаковую позицию в отношении Украины, России и Китая.

Также он выступил за предоставление Украине ракет большей дальности, подчеркнув, что это поможет Киеву разорвать цепочки поставок российского оружия на оккупированные территории.

Ранее в интервью FoxNews Десантис заявил, что помощь Украине в развязанной Россией полномасштабной войне «не в интересах Соединенных Штатов», а войну назвал «территориальным спором». Вскоре он пояснил, что последнее его высказывание было неправильно сформулировано, заявил, что Украина имеет право вернуть все оккупированные Россией территории и назвал Владимира Путина военным преступником.

