Премьер Польши Моравецкий возмутился из-за слов экс-главы МИД Сикорского о «разделе Украины» 23 января, 16:53 Матеуш Моравецкий назвал высказывания Радослава Сикорского «позорными» (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал бывшего министра иностранных дел страны Радослава Сикорского, допустившего «раздел Украины» в случае ее падения в первые дни полномасштабного вторжения РФ.

Об этом экс-глава МИД сказал в понедельник, 23 января, в эфире Radio Zet.

Отвечая на вопрос, действительно ли в правящей партии Право и справедливость некоторое время допускали раздел украинской территории, Сикорский заявил, что какое-то время существовали определенные сомнения.

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«Думаю, что в первые десять дней войны был момент сомнений, когда мы все не видели, как все будет, что возможно Украина упадет. Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, могло произойти разное», — предположил дипломат.

В ответ на это премьер Моравецкий отметил, что подобные высказывания соответствуют нарративам кремлевской пропаганды.

«Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений. Призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского», — написал он у себя в Twitter.

Нарратив о якобы намерениях Польши разделить Украину часто используют представители кремлевского режима и российская пропаганда.