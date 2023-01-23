Премьер Польши Моравецкий возмутился из-за слов экс-главы МИД Сикорского о «разделе Украины»

23 января, 16:53
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Матеуш Моравецкий назвал высказывания Радослава Сикорского «позорными» (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Матеуш Моравецкий назвал высказывания Радослава Сикорского «позорными» (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал бывшего министра иностранных дел страны Радослава Сикорского, допустившего «раздел Украины» в случае ее падения в первые дни полномасштабного вторжения РФ.

Об этом экс-глава МИД сказал в понедельник, 23 января, в эфире Radio Zet.

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Отвечая на вопрос, действительно ли в правящей партии Право и справедливость некоторое время допускали раздел украинской территории, Сикорский заявил, что какое-то время существовали определенные сомнения.

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«Думаю, что в первые десять дней войны был момент сомнений, когда мы все не видели, как все будет, что возможно Украина упадет. Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, могло произойти разное», — предположил дипломат.

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В ответ на это премьер Моравецкий отметил, что подобные высказывания соответствуют нарративам кремлевской пропаганды.

«Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений. Призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского», — написал он у себя в Twitter.

Нарратив о якобы намерениях Польши разделить Украину часто используют представители кремлевского режима и российская пропаганда.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Польша Российская агрессия Радослав Сикорский Матеуш Моравецкий Война России против Украины

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