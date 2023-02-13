Не только Leopard. Моравецкий рассказал, какие танки Польша уже передала Украине и какие планирует отправить 13 февраля, 17:49 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша передала Украине 250 постсоветских T-72 и планирует передать еще 60 модернизированных танков.

Об этом сообщает WNP.

По его словам, Польша также планирует передать Украине 14 танков Leopard 2A4.

«Мы хотим быть очень активными в этом плане, потому что считаем, что линия свободы совпадает с линией на поле боя в Украине. И Польша, и Швеция должны сделать все возможное, чтобы поддержать украинских друзей в их борьбе за независимость и свободу и за мир в Европе», — сказал Моравецкий в Стокгольме.

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25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.