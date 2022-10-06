Конфискованные российские активы нужно отдать на восстановление Украины — премьер-министр Польши

6 октября, 11:55
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Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российские активы за рубежом следует не только заморозить, но и пустить на восстановление Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, для победы над страной-агрессором Россией нужно построить новую архитектуру безопасности.

«Эта архитектура безопасности должна использовать совсем другую парадигму в сфере энергетики, экономики, торговли и финансового сотрудничества», — сказал Моравецкий.

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Премьер добавил, что нельзя скрываться от российских угроз, а также не замечать российского капитала.

По его словам, правительство страны поддерживает активное вовлечение польского бизнеса в восстановление Украины.

Моравецкий заявил, что необходимо сохранить позитивную энергию в вопросе интеграции Украины в ЕС.

https://www.youtube.com/watch?v=ees0waLIQkI&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Польша Матеуш Моравецкий Война России против Украины

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