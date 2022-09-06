Однозначно недостаточно. Премьер-министр Польши раскритиковал размер помощи Еврокомиссии для Украины

6 сентября, 13:04
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Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что помощь Еврокомиссии для Украины однозначно недостаточна.

Об этом сообщает RMF24.

«Помощь Еврокомиссии для Украины однозначно недостаточна, я призываю вас выплатить Украине обещанные 9 миллиардов евро, чтобы не втянуться в игру Кремля», — сказал он.

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По его словам, страна-агрессор Россия «является ненасытной империей, колониальной империей, не имеющей никакого представления о себе, кроме как завоевывать другие страны».

Глава правительства добавил, что, вероятно, скоро поедет в Украину.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша выступает однозначно за полный запрет на въезд граждан РФ на территорию ЕС.

https://www.youtube.com/watch?v=VxjCudvuvCs&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Польша Еврокомиссия Матеуш Моравецкий Война России против Украины

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