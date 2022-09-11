Любые сомнения в необходимости поддерживать Украину отдаляют победу свободного мира — Моравецкий
Матеуш Моравецкий (Фото:Mateusz Morawiecki/Facebook)
Украина сейчас борется за свободу всего свободного мира и общая победа Запада зависит от дальнейшей военной и финансовой поддержки. Любые промедления или сомнения только отдаляют победу свободного мира.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на 17-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).
«Украина бьется за нашу и вашу свободу. За будущее свободного мира. Это должен понять каждый — и наши итальянские друзья, немецкие партнеры, французы и остальные нации. Военная и финансовая поддержка имеют критическую значимость. Это предпосылка тому, чтобы Украина выстояла и победила», — отметил польский премьер.
Он добавил, что любые промедления или сомнения в необходимости поддерживать Украину только удаляют победу свободного мира.
«Нежелание поставлять, промедление, колебание — это предпосылки поражения», — подчеркнул Моравецкий.
По его словам, сейчас мир стоит на грани переломного момента в истории.
«Я горячо верю в то, что Украина победит и защитит свою свободу и независимость. Это переломный момент в истории мировой, не только европейской», — подытожил премьер-министр Польши.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.