Любые сомнения в необходимости поддерживать Украину отдаляют победу свободного мира — Моравецкий 11 сентября, 06:13 Матеуш Моравецкий (Фото:Mateusz Morawiecki/Facebook)

Украина сейчас борется за свободу всего свободного мира и общая победа Запада зависит от дальнейшей военной и финансовой поддержки. Любые промедления или сомнения только отдаляют победу свободного мира.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на 17-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).



«Украина бьется за нашу и вашу свободу. За будущее свободного мира. Это должен понять каждый — и наши итальянские друзья, немецкие партнеры, французы и остальные нации. Военная и финансовая поддержка имеют критическую значимость. Это предпосылка тому, чтобы Украина выстояла и победила», — отметил польский премьер.

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Он добавил, что любые промедления или сомнения в необходимости поддерживать Украину только удаляют победу свободного мира.

«Нежелание поставлять, промедление, колебание — это предпосылки поражения», — подчеркнул Моравецкий.

По его словам, сейчас мир стоит на грани переломного момента в истории.

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«Я горячо верю в то, что Украина победит и защитит свою свободу и независимость. Это переломный момент в истории мировой, не только европейской», — подытожил премьер-министр Польши.

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