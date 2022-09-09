Премьер-министр Польши прибыл в Киев 9 сентября, 09:52 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

В пятницу, 9 сентября, в Киев прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщил спикер правительства Петр Мюллер, пишет Polsat News.

«Будет серия из нескольких встреч. Будут обсуждаться важные вещи, связанные с геополитической ситуацией и энергетическим рынком, а также энергетической и военной безопасностью», — сказал он.

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По его словам, это также сигнал о поддержке Украины.

«Мы считаем, что Россия нарушает все возможные международные стандарты. Защита Украины — это защита нашей безопасности», — добавил представитель правительства.

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