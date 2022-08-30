Премьер-министр Польши призвал Макрона ускорить поставки вооружения Украине и усилить ее финансовую поддержку

30 августа, 08:36
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Эммануэль Макрон и Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Эммануэль Макрон и Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Париж призвал президента Франции Эмануэля Макрона ускорить поставки оружия Украине и усилить ее финансовую поддержку.

Об этом сообщает TVN24.

«Я просил президента о самых срочных поставках вооружения, об усилении финансовой поддержки Украины, о которой мы хорошо знаем, что воюющее государство должно опираться на своих союзников» — сказал он.

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Моравецкий напомнил, что в июне Европейский совет одобрил 9 миллиардов евро помощи Украине.

«Я тогда об этом говорил, но Украина еще ждет финансовых трансфертов, то есть этой финансовой поддержки, чтобы она была материализирована», — сказал он.

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По его словам, разговор также касался того, как помочь украинцам «получить еще большую поддержку посредством поставки оружия, материально-технической и гуманитарной помощи».

Моравецкий добавил, что Макрон поблагодарил Польшу, поляков и польское правительство за их приверженность поддержке украинских беженцев.

https://www.youtube.com/watch?v=7Zr5dss31Tk
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Польша Франция Эммануэль Макрон Матеуш Моравецкий Война России против Украины

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