Премьер-министр Польши призвал Макрона ускорить поставки вооружения Украине и усилить ее финансовую поддержку
Эммануэль Макрон и Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Париж призвал президента Франции Эмануэля Макрона ускорить поставки оружия Украине и усилить ее финансовую поддержку.
Об этом сообщает TVN24.
«Я просил президента о самых срочных поставках вооружения, об усилении финансовой поддержки Украины, о которой мы хорошо знаем, что воюющее государство должно опираться на своих союзников» — сказал он.
Моравецкий напомнил, что в июне Европейский совет одобрил 9 миллиардов евро помощи Украине.
«Я тогда об этом говорил, но Украина еще ждет финансовых трансфертов, то есть этой финансовой поддержки, чтобы она была материализирована», — сказал он.
По его словам, разговор также касался того, как помочь украинцам «получить еще большую поддержку посредством поставки оружия, материально-технической и гуманитарной помощи».
Моравецкий добавил, что Макрон поблагодарил Польшу, поляков и польское правительство за их приверженность поддержке украинских беженцев.
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