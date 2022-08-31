«Россия — варварский агрессор». Граждане РФ не должны получать негуманитарные визы — премьер Польши 31 августа, 15:47 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что граждане страны-агрессора РФ не должны получать негуманитарные визы.

Об этом сообщает Рolskieradio24.

«Я убежден, что капля точит камень и наши действия имеют смысл. Я не помню, чтобы немецкие туристы в 1943 году ездили, например, в Великобританию или в другие страны свободного мира с туристическими целями», — сказал Моравецкий.

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По его словам, сегодня Россия — варварский агрессор, убивающий мирных жителей и совершающий страшные преступления в Украине.

«Преступление геноцида. Поэтому российские активы должны быть конфискованы, об этом я также говорил нашим друзьям из Евросоюза, а россияне не должны получать негуманитарные визы», — сказал он.



Страны восточной Европы, включая Чехию и Польшу, а также страны Балтии в одностороннем порядке уже перестали выдавать россиянам туристические визы, а также заявили о намерении не пускать на свою территорию россиян с визами, полученными в других странах ЕС.

Поскольку авиасообщение между ЕС и Россией приостановлено, многие российские туристы используют именно страны Балтии как транзитный маршрут в другие страны ЕС. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что 30% путешествующих в ЕС россиян осуществляют это через территорию Эстонии.

На фоне этого восточные страны ЕС требуют от Брюсселя ввести полный запрет на выдачу виз россиянам, как ранее предлагал президент Владимир Зеленский, чтобы наказать россиян за их поддержку войны против Украины.

Некоторые страны ЕС, такие, как Дания, также поддерживают такое решение, но при условии, что оно будет коллективно принято всеми 27 странами-членами Евросоюза.

В то же время, другие страны, в частности Германия, предостерегают от полного закрытия границ для россиян, аргументируя это тем, что исключения должны быть сохранены для просьб о предоставлении убежища и разрешения диссидентам режима Путина бежать.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в случае, если совместное решение не будет найдено, он «не исключает регионального соглашения между странами, наиболее пострадавшими от огромных потоков российских туристов, злоупотребляющих европейским гостеприимством».

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