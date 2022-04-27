Россия — это ядерный террорист, над Запорожской АЭС пролетали крылатые ракеты — Монастырский 27 апреля, 11:14 Цей матеріал також доступний українською Денис Монастырский (Фото:МВД)

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что Россия — это ядерный террорист.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Этот термин уже использовался, когда была захвачена ЧАЭС, вторично мы повторили его, когда была захвачена Запорожская атомная станция. Да, я считаю, что мы можем говорить о ядерном терроризме. Сегодня над Запорожской АЭС пролетали крылатые ракеты, опасность от попадания которых чрезвычайно высока», — сказал министр.

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Министр добавил, что по данным военных на Запорожской АЭС установлены ПВО, танки, другая военная техника и это запрещено международными конвенциями. Россия использует это как давление на Украину и фактически это ядерный терроризм для всего мира.

"Как вы знаете, во время оккупации враг сознательно перебивал энергетические поставки мест хранения ядерного горючего и ситуация была крайне угрожающей. Уровень опасности, который допустили здесь российские войска, был чрезвычайно высок. Сейчас украинские специалисты полностью контролируют станцию и теперь никакой опасности нет», — сказал глава МВД.

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