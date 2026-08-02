В Самарской области РФ в результате атаки БПЛА горит логистический хаб маркетплейса Wildberries, 2 августа 2026 года (Фото: Скриншот видео / Exilenova+ / Telegram)

Очевидцы зафиксировали момент попадания БПЛА в логистический хаб российского маркетплейса Wildberries в Новосемейкино Самарской области РФ.

Соответствующие кадры опубликовал украинский Telegram-канал Exilenova+.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика.

На одном из видео мужской голос за кадром после удара отмечает, что БПЛА «хорошо попал».

Реклама

На другом видео россиянин, наблюдая за полетом беспилотника в сторону склада, сетует, что, мол, «сказал же — надо уезжать».

Также в Сети появились новые кадры масштабного пожара, возникшего в результате атаки.

«Тушить там уже нечего, часть складского здания уже обрушилась», — комментирует Exilenova+.

Фото: Exilenova+ / Telegram

Ранее, 2 августа, в Сети появились кадры, как утверждалось, последствий удара по логистическому центру Wildberries в Новосемейкино. Сообщалось, что логистический комплекс площадью 178 600 м² является одним из ключевых хабов компании в Поволжье.

Также сообщалось, что рядом с объектом была размещена Z-символика российской оккупационной армии.

Командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди подтвердил успешный удар по логистическому центру маркетплейса Wildberries в Новосемейкино.

Он также предупредил, что атаки продолжатся.

Атаки дронов на склады Wildberries — главное

Сеть Wildberries насчитывает 200 логистических объектов общей площадью 5,2 млн квадратных метров и ежедневно получает около 4,5 млн заказов. На нее приходится 45% всех онлайн-продаж в России.

За первую неделю украинских атак было уничтожено 10%, или 550 тысяч квадратных метров, складских площадей Wildberries. Убытки онлайн-ритейлера и его продавцов, по разным оценкам, составляют от $770 млн до $1,2 млрд.

За две недели Силы обороны Украины 18 раз атаковали в РФ логистические объекты Wildberries общей площадью более 1 млн квадратных метров, сообщало российское издание Агентство. Новости со ссылкой на собственный анализ 31 июля. Это около 40% площади крупнейших складов компании.