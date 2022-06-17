Молдова вместе с Украиной получила рекомендацию по статусу кандидата в члены ЕС, Грузии отказали 17 июня, 13:28 Цей матеріал також доступний українською Грузия и Украина получили рекомендации Еврокомиссии по поводу статуса кандидата в члены ЕС, Грузии отказали (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Еврокомиссия, помимо Украины, рекомендовала предоставить статус кандидата в члены ЕС и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По поводу Грузии Еврокомиссия рекомендовала признать ее европейскую перспективу, но перед предоставлением ей статуса кандидата Тбилиси необходимо будет внедрить ряд реформ.

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Ожидается, что вопрос о предоставлении статуса кандидата рассмотрят президенты и премьеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23−24 июня.

Для положительного решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств Евросоюза.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов.

9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

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