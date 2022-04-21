Молдова вызвала посла России из-за оскорбительных высказываний Захаровой в адрес Санду 21 апреля, 17:48 Цей матеріал також доступний українською Захарова оскорбительно высказывалась с адрес Санду (Фото:Vladimir Semenov/www.flickr.com)

Молдова вызвала посла России в связи с оскорбительными высказываниями спикера МИД РФ Марии Захаровой в адрес президента Майи Санду.

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Об этом сообщает Newsmaker.

Спикер МИД Молдовы Даниэл Воде заявил, что в ведомстве приняли к сведению заявления Захаровой, где присутствует «неконструктивная и неприемлемая риторика в адрес президента Молдовы», а исторические события «используются в пропагандистских целях».

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По его словам, учитывая недопустимые высказывания Захаровой адрес главы государства, МИД распорядился вызвать посла РФ в Молдове Олега Васнецова.

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Во вторник, 19 апреля президент Молдовы Майя Санду подписала закон о запрете использования символов Z, V и георгиевской ленточки.

Санду заявила, что «место таких символов — на свалке истории, рядом с другими варварскими символами разрушений и смерти».

В свою очередь Захарова заявила, что «те, кто позволяет себе подобные слова» «сам окажется на свалке истории».

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