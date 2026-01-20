Молдова начала процесс выхода из СНГ

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что правительство страны начало процесс денонсации базовых соглашений и, соответственно, выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ) . До середины февраля документы должны быть доработаны на правительственном уровне и переданы в парламент для принятия окончательного решения.

Об этом сообщает издание NewsMaker.

По словам министра, после денонсации парламентом трех ключевых соглашений, которые лежат в основе членства Молдовы в СНГ, с юридической точки зрения она больше не будет считаться членом организации.

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«Республика Молдова больше не будет официальным членом СНГ. И этот процесс уже начался. Мы приняли это решение недавно, процесс утверждения начат, и в начале новой сессии парламента документы о денонсации этих соглашений поступят к законодателям. Так, до середины февраля, вероятно, мы завершим процессы в правительстве, после чего это решение должны будут принять коллеги из парламента», — подчеркнул Попшой.

Он добавил, что Молдова не будет отказываться от тех соглашений, которые приносят экономические выгоды или имеют практическую ценность для граждан, если они не противоречат курсу на евроинтеграцию

Всего страна подписала около 283 соглашений в рамках СНГ, из которых 71 уже отменено, еще около 60 находятся в процессе денонсации.

Содружество Независимых Государств — это региональная международная организация Азии и восточной Европы, в которую входит ряд постсоветских стран.

В 1991 году республики-основательницы СССР подписали Беловежское соглашение, согласно которому было провозглашено прекращение существования СССР и создание на его месте СНГ.

Украина прекратила участие в уставных органах СНГ в 2018 году, однако никогда не была членом организации, ведь не ратифицировала Устав СНГ.