Российского дипломата выдворили из Молдовы из-за падения российской ракеты на территории страны 31 октября, 18:16 Обломки сбитой Украиной российской ракеты упали в Молдове (Фото:МВД Молдовы)

После падения обломков российской ракеты на территории Молдовы Министерство иностранных дел и европейской интеграции страны объявило персоной нон грата одного из представителей посольства Российской Федерации в Кишиневе. Дипломат, должность и личность которого не раскрываются, вынужден был покинуть территорию Молдовы.



Как сообщает МИД Молдовы, об этом было объявлено послу РФ Олегу Васнецову, которого вызвали в штаб-квартиру внешнеполитического ведомства.



Российскому послу также в очередной раз заявили, что ракетные обстрелы Украины продолжают увеличивать риски для безопасности, а граждане Молдовы больше ощущают на себе губительные последствия войны.

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Кроме того, Васнецову подчеркнули, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру представляют угрозу энергетической безопасности Молдовы.

Утром 31 октября Россия выпустила по Украине более 50 ракет, 44 из которых были сбиты. Обломки одной из них упали на территории Молдовы, повредив жилые дома в населенном пункте Наславча Окницкого района на границе с Украиной. Жертв и пострадавших нет.

Спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат РФ заявил, что РФ использует воздушное пространство Молдовы для ракетных ударов по территории Украины.

В то же время, Минобороны Молдовы уверяет, что не зафиксировало нарушения воздушного пространства страны российской ракетой.

МИД Молдовы осудил очередные ракетные обстрелы Украины.

Это не первый похожий инцидент. 10 октября три крылатых ракеты, запущенные по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы.