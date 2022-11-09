Молдова возбудила уголовное дело из-за российских ракет, который вошли в воздушное пространство страны 9 ноября, 20:37 Последствия падения обломков ракеты в селе Наславче 31 октября (Фото:Ministerul Afacerilor Interne al Republici Moldova)

Молдова возбудила уголовное дело из-за нескольких российских ракет, которые пересекли воздушное пространство страны 10 и 31 октября.

Об этом сообщает молдавский ресурс NewsMaker.

Пролет ракет над территорией Молдовы 10 октября рассматривается как нарушение правил полетов в воздушном пространстве без предварительного разрешения, сообщили в прокуратуре.

Видео дня

В то же время падение обломков ракеты в селе Наславче 31 октября Молдова расценивает как «доставку, размещение, приведение в действие или детонация взрывного, или другого устройства, обладающего смертоносным действием».

В прокуратуре подчеркнули, что расследуют дело всесторонне, а также запросят дополнительную информацию у стран, воздушное пространство которых пересекли эти ракеты.

Ранее спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат РФ заявил, что РФ использует воздушное пространство Молдовы для ракетных ударов по территории Украины.

10 октября крылатых ракеты, запущенные по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы.

Утром 31 октября Россия выпустила по Украине более 50 ракет, 44 из которых были сбиты.

Обломки одной из них упали на территории Молдовы, повредив жилые дома в населенном пункте Наславча Окницкого района на границе с Украиной. Жертв и пострадавших нет.