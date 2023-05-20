Планы РФ по свержению власти в Молдове провалились, но будут новые попытки — Санду 20 мая, 01:17 Майя Санду (Фото:YOAN VALAT/Pool via REUTERS)

Планы России свергнуть проевропейские власти в Молдове провалились. Однако будут новые попытки со стороны пророссийских сил.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, передает телеканал Молдова-1.



Она отметила, что РФ планировала переворот весной 2023 года, но благодаря тому, что действующая власть «имела достаточную информацию», попытки России закончились неудачей.

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«Мы уверены, что они сделают новую попытку, однако конкретной информации об этом у меня нет. Будут сделаны новые попытки, поскольку планы Кремля очевидны — это смена правительства в Кишиневе на пророссийское и использование Республики Молдова против Украины в этой войне», — сказала Санду.