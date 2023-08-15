Санду ответила на слова МИД РФ о «недружественном шаге» Молдовы 15 августа, 21:58 Майя Санду (Фото:REUTERS / Vladislav Culiomza)

Президент Майя Санду отреагировала на обвинения МИД России в том, что Молдова сделала «недружественный шаг», сократив количество сотрудников посольства РФ в Кишиневе.

Об этом сообщает TV Nord.

По словам Санду, она «уверена, что сотрудников посольства России достаточно для оказания качественных услуг».

«В целом наши отношения с РФ резко ухудшились, после того как Россия напала на Украину и убивает невинных людей, разрушает города и села в Украине», — отметила Санду.

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Ранее МИД РФ заявили, что «этот недружественный шаг официального Кишинева будет иметь последствия для отношений» между двумя странами.

В понедельник, 14 августа, 45 дипломатов и сотрудников российского посольства в Молдове покинули страну после скандала с антеннами, установленными на крыше посольства в Кишиневе.

Ранее правительство Молдовы сообщило, что количество аккредитованных дипломатов и «технико-административных» сотрудников, которые работают в посольстве России в Кишиневе, будет сокращено с 84 до 25 человек.

Согласно дипломатической ноте МИД, переданной российской стороне, указанное решение властей Молдовы должно быть реализовано до 15 августа 2023 года, то есть на него давалось 20 дней.

Молдова приняла такое решение после того, как Jurnal TV и The Insider опубликовали расследование, в котором заявили, что спецслужбы РФ следят за властями Молдовы через антенны на крыше российского посольства. Отмечалось, что особенно часто движение на крыше происходит перед выборами президента, парламента или визитами в Молдову иностранных делегаций.