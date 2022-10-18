«Мы не удивлены». Молдова решила закупить системы ПВО после того, как ракеты РФ пересекли ее воздушное простра

18 октября, 17:49
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Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Молдова планирует приобрести системы противовоздушной обороны после того, как 10 октября во время массированного обстрела Украины российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы.

Об этом заявил на пресс-конференции 18 октября спикер парламента Игорь Гросу, сообщает News maker.

«Мы еще раз поняли, что должны вкладывать в наши системы обороны. Последнее заявление министра обороны говорит о том, что Россия, к сожалению, не спешит признавать этот факт (нарушение воздушного пространства Молдовы — ред.). Нас это не удивляет. Это только подкрепляет наше решение искать возможности для того, чтобы мы не только могли отслеживать ракеты и летательные аппараты, нарушающие наше воздушное пространство, но и могли привлечь системы, предотвращающие такие попытки», — сказал Гросу.

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На вопрос, сколько денег нужно Молдове на покупку систем ПВО, Гросу ответил, что оценкой расходов будут заниматься представители Минобороны.

Перед этим министр обороны Молдовы Анатолий Носатый рассказал, что Россия до сих пор не признала, что три российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы.

«Мы не получили официального объяснения. Исходя из обсуждений с коллегами по МВД и разговоров, которые я провел с военным атташе, российская сторона заняла оборонительную позицию и требует от нас больше деталей, вместо того чтобы признать произошедшее. Мы не получили подтверждения того, что воздушное пространство Молдовы действительно было нарушено», — сказал Носатый.

17 октября президент Майя Санду заявила, что если страна-агрессор Россия попытается нарушить суверенитет и независимость Молдовы, то будут приняты защитные меры.

10 октября три крылатых ракеты, запущенные по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы.

https://www.youtube.com/watch?v=XQaA3BTfg3U
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Молдова ПВО Российская агентура Война России против Украины

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