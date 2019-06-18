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Молдова просит Украину помочь найти олигархов Плахотнюка и Шора

Сегодня, 15:01
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Молдова просит Украину помочь найти олигархов Плахотнюка и Шора - фото

REUTERS/Vladislav Culiomza

Молдавский олигарх Влад Плахотнюк

Новый министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе обратился к властям Украины с просьбой помочь установить место нахождение молдавских олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора.

По его словам, «они едва ли остались в стране, есть все основания полагать, что они все же уехали», сообщает Интерфакс-Украина.

«Есть два варианта — либо они уехали через Приднестровский регион в Украину. И в этом случае мы просим украинские власти оказать содействие и сказать нам, въехали ли они в Украину через приднестровский участок границы, который не контролируется молдавскими властями. Или же они уехали через так называемый „коридор для бандитов“, который сами же создали для себя и неоднократно пользовались им на протяжении последних лет», — заявил Нэстасе.

Также он потребовал отмены депутатской неприкосновенности олигарха Владимира Плахотнюка.

«Я считаю, что Плахотнюка и Шора необходимо привлечь к уголовной ответственности за узурпацию власти и свершенные преступления по захвату государственных учреждений страны», — сказал Нэстасе.

Ранее стало известно, что Молдову покинули политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией.

Напомним, вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку.

До недавнего времени в стране действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имел поддержку Конституционного суда.

Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ. Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.

Теги:   Молдова

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