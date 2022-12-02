Молдова продлила режим ЧС из-за войны России против Украины 2 декабря, 10:49 Парламент Молдовы поддержал продление режима ЧС (Фото:www.facebook.com/ParliamentRM)

В четверг, 2 декабря парламент Молдовы поддержал продление режима чрезвычайной ситуации в стране из-за войны России против Украины еще на 60 дней.

Об этом сообщает Newsmaker.

Решение поддержали 55 депутатов.

За него проголосовали депутаты партии Действие и солидарность (PAS), в то время как оппозиция покинула зал заседаний в знак протеста.

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С предложением продлить ЧП в стране выступила с трибуны парламента премьер-министр Наталья Гаврилица.

По ее словам, в связи с происходящим в регионе и войной Молдова остается слишком уязвимой, чтобы отменить ЧП.

«Незаконные попытки захвата территорий соседнего государства и риск использования оружия массового поражения, а также усиление гибридных атак и попыток дестабилизировать социально-экономическую ситуацию в Молдове обязывают нас быстро реагировать, чтобы защитить наших граждан и беженцев», — сказала она.

Против продления ЧП выступила парламентская оппозиция. По словам депутата от ПСРМ Василия Боля, у правительства есть все рычаги, чтобы работать в нормальном режиме.

«Мы уже год живем в режиме ЧП. Это чрезвычайная мера и вы не убедили нас, что это выгодно стране. Мы не будем голосовать», — поддержал его депутат от ПСРМ Влад Батрынча.

Режим ЧС в Молдове был введен после начала полномасштабной войны РФ против Украины.