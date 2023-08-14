Молдова присоединилась к европейским санкциям против Ирана 14 августа, 22:20 Флаг Молдовы (Фото:jorono / Pixabay)

Молдова присоединилась к санкциям Европейского Союза против Ирана за поддержку России в войне.

Об этом сообщает Newsmaker.

Европейские санкции, введенные 20 июля, предусматривают запрет экспорта из ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве беспилотников.

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Также ввели новые ограничения на путешествия и замораживание активов ответственных, поддерживающих или вовлеченных в программы по производству БпЛА.