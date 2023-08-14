Молдова присоединилась к европейским санкциям против Ирана
Флаг Молдовы (Фото:jorono / Pixabay)
Молдова присоединилась к санкциям Европейского Союза против Ирана за поддержку России в войне.
Об этом сообщает Newsmaker.
Европейские санкции, введенные 20 июля, предусматривают запрет экспорта из ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве беспилотников.
Также ввели новые ограничения на путешествия и замораживание активов ответственных, поддерживающих или вовлеченных в программы по производству БпЛА.