Молдова присоединилась к европейским санкциям против Ирана

14 августа, 22:20
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Флаг Молдовы (Фото:jorono / Pixabay)

Флаг Молдовы (Фото:jorono / Pixabay)

Молдова присоединилась к санкциям Европейского Союза против Ирана за поддержку России в войне.

Об этом сообщает Newsmaker.

Европейские санкции, введенные 20 июля, предусматривают запрет экспорта из ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве беспилотников.

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Также ввели новые ограничения на путешествия и замораживание активов ответственных, поддерживающих или вовлеченных в программы по производству БпЛА.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Иран Молдова Санкции ЕС Санкции Война России против Украины

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