Молдова присоединилась к блокированию доступа Британии к рынкам на $1,7 трлн после Brexit из-за отказа выдать визу дипломату

Молдова присоединилась к ряду стран ВТО и заблокировала проведение переговоров о повторном вхождении Британии в соглашение об участии британских компаний в тендерах стран – членов ВТО, которое должно было состояться после Brexit.
Об этом сообщает ВІoomberg.
Так, общий объем рынка госзакупок составляет 1,7 триллиона долларов. Это – сумма, которую потенциально могла бы заработать британская экономика, если бы выиграла тендеры.
Причиной блокировки Молдовой переговоров является оскорбление представительницы Молдовы в ВТО Корины Коджокару, которой в прошлом году британское посольство отказало в дипломатической визе для участия в заседании ВТО в Лондоне.
Сейчас Британия не может заключить новое соглашение о торговле с ЕС, что грозит существенными убытками экономике страны после выхода из блока.
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