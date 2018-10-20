20 октября 2018, суббота

Молдова присоединилась к блокированию доступа Британии к рынкам на $1,7 трлн после Brexit из-за отказа выдать визу дипломату

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Теперь Британия не может заключить новое соглашение о торговле с ЕС, что грозит ущербом экономики страны после Brexit

Теперь Британия не может заключить новое соглашение о торговле с ЕС, что грозит ущербом экономики страны после Brexit

Молдова присоединилась к ряду стран ВТО и заблокировала проведение переговоров о повторном вхождении Британии в соглашение об участии британских компаний в тендерах стран – членов ВТО, которое должно было состояться после Brexit.

Об этом сообщает ВІoomberg.

Так, общий объем рынка госзакупок составляет 1,7 триллиона долларов. Это – сумма, которую потенциально могла бы заработать британская экономика, если бы выиграла тендеры.

Причиной блокировки Молдовой переговоров является оскорбление представительницы Молдовы в ВТО Корины Коджокару, которой в прошлом году британское посольство отказало в дипломатической визе для участия в заседании ВТО в Лондоне.

Сейчас Британия не может заключить новое соглашение о торговле с ЕС, что грозит существенными убытками экономике страны после выхода из блока.

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