Минобороны Молдовы подтвердило пролет ракеты над воздушным пространством страны 10 февраля, 12:09 Молдова подтвердила пролет ракеты над воздушным пространством страны (Фото:www.facebook.com/PvkCenter)

В Минобороны Молдовы подтвердили пролет ракеты над воздушным пространством страны в пятницу, 10 февраля.

В ведомстве заявили, что ответственные структуры учреждения обнаружили в 10:18 ракету, которая пересекла воздушное пространство Молдовы над городом Мокра в Приднестровском регионе.

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«Затем над городом Косауць Сорокского района. Ракета направлялась в сторону Украины», — сообщило ведомство в Facebook.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что в пятницу, 10 февраля, во время массированного удара страны-агрессора РФ по Украине в воздушном пространстве страны-члена НАТО Румынии и Молдовы зафиксированы российские ракеты.

После ночной атаки дронов в ряде регионов Украины утром 10 февраля Россия совершила новую ракетную атаку.

Зафиксированы пуски ракет несколькими волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.