Одна из ракет упала в Молдове: Кишинев назвал удары РФ по Украине «вопиющим нарушением гуманитарного права» 31 октября, 14:23 Обломки сбитой Украиной российской ракеты упали в Молдове (Фото:МВД Молдовы)

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы назвало массированные удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины грубым нарушением гуманитарного права.

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованом на его странице в Facebook.

«Эти атаки, продолжающие обострять ситуацию с безопасностью, представляют собой вопиющее нарушение международного гуманитарного права, запрещающее атаковать мирных жителей и их инфраструктуру», — подчеркнули в ведомстве.

Видео дня

Там также отметили, что российские атаки на энергетические объекты Украины наносят огромный экономический и социальный ущерб всему европейскому континенту, включая граждан Молдовы, которые испытывают на себе последствия российской агрессии.

В связи с этим в МИД добавили, что осуждают «самым жестким образом» использование кремлевским режимом энергетики «в качестве оружия».

Данное заявление было опубликовано на фоне падения одной из российских ракет, выпущенных по Украине, на территории Молдовы. Ее обломки повредили жилые дома в населенном пункте Наславча Окницкого района на границе с Украиной. Жертв и пострадавших нет.

Спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат РФ заявил, что РФ использует воздушное пространство Молдовы для ракетных ударов по территории Украины.

В то же время Минобороны Молдовы заверяет, что не зафиксировало нарушения воздушного пространства страны российской ракетой.



Утром в понедельник, 31 октября, ВС РФ нанесли удары по целому ряду украинских регионов.



Их целью было уничтожение инфраструктурных объектов в Киеве, а также в Харьковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Кремлевский режим выпустил по Украине десятки ракет, в результате чего начались перебои со светом и водой, а в Офисе президента Владимира Зеленского предупредили, что из-за повреждений критической инфраструктуре в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.