Одна из ракет упала в Молдове: Кишинев назвал удары РФ по Украине «вопиющим нарушением гуманитарного права»

31 октября, 14:23
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Обломки сбитой Украиной российской ракеты упали в Молдове (Фото:МВД Молдовы)

Обломки сбитой Украиной российской ракеты упали в Молдове (Фото:МВД Молдовы)

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы назвало массированные удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины грубым нарушением гуманитарного права.

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованом на его странице в Facebook.

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«Эти атаки, продолжающие обострять ситуацию с безопасностью, представляют собой вопиющее нарушение международного гуманитарного права, запрещающее атаковать мирных жителей и их инфраструктуру», — подчеркнули в ведомстве.

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Там также отметили, что российские атаки на энергетические объекты Украины наносят огромный экономический и социальный ущерб всему европейскому континенту, включая граждан Молдовы, которые испытывают на себе последствия российской агрессии.

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В связи с этим в МИД добавили, что осуждают «самым жестким образом» использование кремлевским режимом энергетики «в качестве оружия».

https://www.facebook.com/mfa.gov.md/posts/pfbid036gdnpW8htBkdHxt5YShSh6Ut7Gs6hfbrLxUNkUiYUUTG7castVUdeBxMRetuozAel

Данное заявление было опубликовано на фоне падения одной из российских ракет, выпущенных по Украине, на территории Молдовы. Ее обломки повредили жилые дома в населенном пункте Наславча Окницкого района на границе с Украиной. Жертв и пострадавших нет.

Спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат РФ заявил, что РФ использует воздушное пространство Молдовы для ракетных ударов по территории Украины.

В то же время Минобороны Молдовы заверяет, что не зафиксировало нарушения воздушного пространства страны российской ракетой.

https://www.youtube.com/watch?v=630HQeaSsdM

Утром в понедельник, 31 октября, ВС РФ нанесли удары по целому ряду украинских регионов.

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Их целью было уничтожение инфраструктурных объектов в Киеве, а также в Харьковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Кремлевский режим выпустил по Украине десятки ракет, в результате чего начались перебои со светом и водой, а в Офисе президента Владимира Зеленского предупредили, что из-за повреждений критической инфраструктуре в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Молдова Ракетные удары Военные преступления Война России против Украины

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