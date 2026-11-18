Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла РФ в Кишиневе Олега Озерова в среду, 18 ноября, после того, как несколько российских беспилотников нарушили воздушное пространство страны.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Там напомнили, что 17 ноября семь российских БпЛА пролетели над территорией Республики Молдова. По уточненным данным, шесть из них упали на землю.

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«Молдова отстаивает идею мира. Мы продолжим настаивать на ужесточении санкций против Москвы, поддерживать Украину и вместе с партнерами выстраивать собственную систему обороны», — написала в X президент Молдовы Майя Санду.

Молдова вызывала российского посла Озерова и в начале октября — после взрывов российских ракет и дронов вблизи нескольких населенных пунктов.

17 ноября во время массированной российской атаки на Украину дрон дважды нарушил воздушное пространство Молдовы, причем поступала информация о том, что беспилотник летел в сторону столицы Молдовы Кишинева.

Вечером 17 ноября работа шести контрольно-пропускных пунктов на границе между Украиной и Молдовой была временно приостановлена из соображений безопасности после того, как над молдовским воздушным пространством пролетели российские дроны.