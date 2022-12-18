Молдова приостановила лицензию 6 русскоязычных телеканалов за дезинформацию о войне: в Москве заявили о «притеснениях россиян» 18 декабря, 10:01 Молдова приостановила лицензию 6 российских телеканалов за дезинформацию (Фото:renateko / pixabay)

Молдова временно отозвала лицензии у шести русскоязычных телеканалов за распространение дезинформации о событиях в Молдове и войне России против Украины. В Москве уже заявили, что это «притеснение россиян».

О приостановлении лицензий в пятницу, 16 декабря, сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

"Мы полны решимости защитить нашу демократию от лжи", - подчеркнул министр в Twitter.

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Приостановка вещания касается следующих шести каналов: Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV.

В соответствующем документе на сайте молдавского правительства отмечается, что такое решение принято «в целях защиты национального информационного пространства».



Лицензии приостановлены на основании перечня физических и юридических лиц, в отношении которых применены международные санкции, а также многочисленных выводов Аудиовизуального совета Молдавии по поводу отсутствия на этих каналах «корректной информации в освещении национальных событий, а также войны в Украине».

17 декабря в МИД России выпустили заявление, в котором обвинили официальный Кишинев в «притеснениях» российского нацменьшинства из-за решения об отзыве лицензий шести русскоязычных телеканалов, распространявших пропаганду.

"Рассматриваем этот запрет как беспримерный акт политической цензуры, как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубое пренебрежение правом на свободу доступа к информации, о своей приверженности к которым регулярно заявляют в политическом руководстве Республики", - говорится в заявлении.

"В свете беспрецедентных последствий его реализации для русскоязычной части населения страны квалифицируем его также как циничное притеснение прав национальных меньшинств", - добавили в российском ведомстве.

МИД РФ требует от профильных международных организаций «дать адекватную оценку произошедшему и принять все надлежащие меры по исправлению этой неприемлемой ситуации».