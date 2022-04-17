Молдова отказалась продавать Украине свои истребители — СМИ 17 апреля, 19:51 Цей матеріал також доступний українською Истребители МиГ-29 (Фото:Укроборонпром)

В первые дни полномасштабного вторжения России Украина обращалась в Молдову с просьбой продать или передать истребители МиГ-29, однако получила категорический отказ, сообщает Европейская Правда со ссылкой на свои источники.

В издании отмечают, что на балансе Минобороны Молдовы находятся шесть истребителей Миг-29, базирующихся на авиабазе в селе Маркулешты, в северной части страны.

По официальным данным, все они в рабочем состоянии, но самолеты давно не поднимались в воздух. Кишинев долгое время пытался их продать, но аукцион не был успешным.



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Источники ЕП утверждают, что Киев на просьбу продать или передать Украине эти истребители получил категорический отказ от правительства Молдовы с объяснением «мы не хотим раздражать Россию».

Молдова не присоединилась к западным санкциям против России. Президент Мая Санду указала на энергетическую зависимость Молдовы от России, а также подчеркнула, что не может покинуть страну без природного газа и электричества. «ни ради граждан, ни ради 100 тысяч украинских беженцев, 50 тысяч из которых дети».



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