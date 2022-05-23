Молдова не отказывается от нейтралитета, несмотря на сотрудничество со странами НАТО — МИД 23 мая, 17:47 Цей матеріал також доступний українською В МИДе заявили, что Молдова не отказывается от нейтралитета (Фото:jorono/pixabay.com)

Молдова не отказывается от нейтралитета, несмотря на свое сотрудничество со странами НАТО.

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Об этом заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Даниэл Воде, пишет Newsmaker.

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«Наше сотрудничество с НАТО осуществляется в рамках Партнерства ради мира посредством Индивидуального плана сотрудничества. Один из центральных элементов этого сотрудничества – необходимость соблюдения принципа нейтралитета нашей страны всеми заинтересованными сторонами», – сказал представитель МИД.

По его словам, Молдова сотрудничает в области безопасности и обороны со многими партнерами.

"Целью этого диалога является как участие в обеспечении мира и безопасности в мире, так и обеспечение необходимой обороноспособности вооруженных сил, чтобы противостоять потенциальным угрозам безопасности. Эти действия являются частью задач по продвижению наших национальных интересов», — сказал Воде.

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