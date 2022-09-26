Молдова может лишать гражданства людей, которые пойдут воевать против Украины на стороне России — Санду 26 сентября, 12:00 Майя Санду (Фото:REUTERS/Caitlin Ochs)

Граждан Молдовы с российским паспортом, которые будут зачисляться в армию РФ для войны против Украины, могут лишить молдавского гражданства, заявила президент Молдовы Майя Санду.

Об этом сообщает Newsmaker.

По словам Санду, Молдова не должна допускать, чтобы ее граждане воевали на стороне агрессора.



«Мы рассматриваем вариант отзыва гражданства Молдовы у жителей страны с российским паспортом, которые будут воевать на стороне агрессора», — сказала она.

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Кроме того, власти планируют ужесточить наказание для граждан Молдовы, у которых нет гражданства РФ и которые будут воевать «на стороне агрессора» в Украине.

По словам Санду, она попросила МИД начать переговоры с российской стороной, чтобы исключить случаи мобилизации граждан Молдовы, проживающих на территории страны-агрессора.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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