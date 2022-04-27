«Или крестик снимите, или трусы наденьте». Почему Молдова боится России, но в Евросоюз хочет вместе с Украиной — Климкин 27 апреля, 15:31 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Церемония Дня государственного флага Молдовы. 27 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что взрывы в оккупированном РФ Приднестровском регионе угрожают ее стране, но из-за боязни, убежден дипломат Павел Климкин, она так и не сказала, что к провокациям причастна Россия.

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«["Напряженность внутри Приднестровья» надо понимать] в том смысле, что борьба [идет] внутри Приднестровья. [Санду] права на 100%: ФСБ регион и контролирует. А Майя действительно очень боится: из-за поставок газа, из-за того, что Россия будет раскручивать ситуацию в Молдове", — отметил Климкин в эфире Радио НВ.

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В Молдове все очень осторожны, добавляет бывший министр иностранных дел, но они все равно будут вынуждены реагировать.

«Россия сознательно ведет к эскалации. Будет ли это эскалация к военным действиям? [В Приднестровье] есть до трех тысяч русских войск, охраняющих крупнейшее в Европе хранилище боеприпасов [возле села] Колбасная. Это два километра от нашей границы. Там оружие еще с Первой мировой [войны] — чего там только нет. Оно вроде бы почти не стреляет, но, тем не менее, очень важно», — рассказал Климкин.

Дипломат объяснил, что в Молдове войск почти нет, а в непризнанном Приднестровье — около 10 тысяч солдат, у которых с «моралью, боевым духом совсем не сложилось, но они вооружены».

«Поэтому Кишинев просто боится. Так же, как боится накладывать санкции на Россию. А потом говорят: „Давайте мы паровозом пойдем в Евросоюз вместе с Украиной“. Здесь, знаете ли, или крестик [снимите], или трусы [наденьте]», — считает Климкин.

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