"Мой добрый друг Си". Трамп поблагодарил лидера Китая за содействие в вопросе КНДР

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Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера Китая Си Цзиньпиня за содействие, оказанное в процессе решения проблемы КНДР.

"Пожалуйста, не забывайте о большой помощи, которую оказал США мой добрый друг, президент Китая Си… Без него этот процесс длился бы намного дольше и сложнее!", - написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп приветствовал переговоры лидеров Южной Кореи Мун Чжэ Ина и КНДР Ким Чен Ына, после которых стороны анонсировали на конец 2018 года подписание мирного договора и официальное завершения Корейской войны.

В пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

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После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

В частности, главы государств подписали Декларацию Панмунджома за мир, процветание и объединение на Корейском полуострове.

 

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