"Мой добрый друг Си". Трамп поблагодарил лидера Китая за содействие в вопросе КНДР

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера Китая Си Цзиньпиня за содействие, оказанное в процессе решения проблемы КНДР.

"Пожалуйста, не забывайте о большой помощи, которую оказал США мой добрый друг, президент Китая Си… Без него этот процесс длился бы намного дольше и сложнее!", - написал Трамп в Twitter.

Please do not forget the great help that my good friend, President Xi of China, has given to the United States, particularly at the Border of North Korea. Without him it would have been a much longer, tougher, process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 апреля 2018 г.

Ранее Трамп приветствовал переговоры лидеров Южной Кореи Мун Чжэ Ина и КНДР Ким Чен Ына, после которых стороны анонсировали на конец 2018 года подписание мирного договора и официальное завершения Корейской войны.

В пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

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После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

В частности, главы государств подписали Декларацию Панмунджома за мир, процветание и объединение на Корейском полуострове.