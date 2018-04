"Мой добрый друг Си". Трамп поблагодарил лидера Китая за содействие в вопросе КНДР

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера Китая Си Цзиньпиня за содействие, оказанное в процессе решения проблемы КНДР.

"Пожалуйста, не забывайте о большой помощи, которую оказал США мой добрый друг, президент Китая Си… Без него этот процесс длился бы намного дольше и сложнее!", - написал Трамп в Twitter.

Please do not forget the great help that my good friend, President Xi of China, has given to the United States, particularly at the Border of North Korea. Without him it would have been a much longer, tougher, process!