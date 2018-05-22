Могерини заявила, что в ЕС не видят альтернативы ядерной сделке с Ираном

Выступление Помпео по Ирану не дало ответ, как сделать регион безопаснее

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС не видит альтернативы ядерной сделке с Ираном, сообщает пресс-служба Союза.

"Речь госсекретаря Помпео не продемонстрировала, каким образом выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в отношении Ирана сделает любой регион мира более безопасным от ядерного распространения или каким образом это может изменить поведение Ирана в других сферах, не входящих в действие СВПД. Альтернативы нет", - сказано в документе.

Как отметила Могерини, сделка принадлежит международному сообществу и была одобрена Совбезом ООН.

"Нормализация экономических отношений и торговли с Ираном - это ключевая часть СВПД, которая должна быть выполнена всем международным сообществом", - заявила она.

Могерини также добавила, что "СВПД никогда не был предназначен, чтобы снять все вопросы в отношениях с Ираном".

"Международное агентство по атомной энергии уже десять раз подтвердило, что Иран выполнял и продолжает выполнять все свои обязательства, связанные с ядерным оружием, а также подтвердило, что ему был предоставлен полный доступ для выполнения своего мандата", - говорится в сообщении.

Ранее Государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил ввести против Ирана "самые жесткие санкции в истории".

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.