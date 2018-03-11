Могерини рассказала о намерении запустить в Киеве антифейковую кампанию по евроинтеграции

Вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини во время рабочего визита в Украину 11-12 марта намерена представить новую коммуникационную кампанию Продвигаясь вместе вперед.

Об этом она сообщила в интервью УНИАН.

"Пока я буду находиться в Киеве, я начну новую коммуникационную кампанию под названием Moving Forward Together (Продвигаясь вместе вперед), цель которой - показать, что значит наше Соглашение об ассоциации для украинцев, и почему это - наша приоритетная задача. Люди должны знать, что о наших взаимоотношениях распространяют фейковую информацию, но мы также должны действовать и действуем на опережение, чтобы у людей был доступ, в первую очередь, к фактам", - сказала Могерини.

По ее словам, сообщать о фейковой информации является частью работы Оперативной рабочей группы ЕС по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force).

"Реальность такова, что Евросоюзу необходимо лучше информировать не только граждан в своих странах, но и за пределами своих границ, что это такое и чем эта группа занимается. Приведу на примере Украины: украинский народ и наши граждане должны знать о работе, которую мы проводим совместно для поддержки реформ, о создании возможностей для молодежи, рост бизнеса, поддержки прав человека и основных свобод и, конечно же, о приверженности ЕС независимости и территориальной целостности вашей страны", - пояснила высокий представитель ЕС.

В рамках визита Могерини также встретится с Президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом.