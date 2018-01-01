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Могерини призвала сохранить единство Европы и Америки в противостоянии России

Сегодня, 03:35
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Федерика Могерини

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила об общности интересов Европы и Америки в противостоянии вызовам со стороны России и призвала сохранить это единство, передает Радио Свобода.

"В эти недели мы увидели, что у нас общий интерес в том, чтобы дать ответ на нарушение Россией территориальной целостности Украины - только вместе Европа и Америка могут противостоять вызовам, которые создает Россия и на европейской земле, и где-угодно еще", - заявила Могерини.

Она подчеркнула, вспомнив незаконную аннексию Крыма Россией, что страны ЕС не могут чувствовать себя в безопасности, когда границы меняются с помощью военной силы.

"С момента незаконной аннексии Крыма мы вместе постоянно заявляем, что границы не могут и не должны изменяться военной силой и когда этот основополагающий принцип нарушается, мы чувствуем себя менее безопасными. А нынешние события в Азовском море в определенной степени являюся прямым следствием очевидного нарушения основополагающих правил мирного сосуществования на европейской территории. Европа и Америка были вместе, указывая на эти нарушения и давая на них ответ", - сказала Могерини.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

 

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Украина Федерика Могерини Евросоюз Россия

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