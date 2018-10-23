23 октября 2018, вторник

Могерини: Евросоюз никогда не признает аннексию Крыма Россией

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Федерика Могерини заявила, что ЕС не признает аннексию Крыма

Федерика Могерини заявила, что ЕС не признает аннексию Крыма

Высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС никогда не признает аннексию Крыма.

Об этом Могерини сказала во время выступления перед депутатами Европарламента, пишет Укринформ

"Я благодарна Европейскому парламенту за то, что держит в центре внимания ситуацию в Черном море после аннексии Российской Федерацией Крымского полуострова. Мы не признаем и не признаем аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией", - сказала она.

Также представитель ЕС добавила, что Россия проводит массированную милитаризацию Азовского моря.

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