Могерини анонсировала совместное заявление стран ЕС о полной поддержке Украины

Неделю назад Могерини посетила Киев, где встретилась с Порошенко

В понедельник, 19 марта, на заседании в Брюсселе министры иностранных дел ЕС подтвердят полную финансовую и политическую поддержку Украины.

Об этом сообщила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини перед началом заседания, пишет Европейская правда.

"Я была в Киеве на прошлой неделе, чтобы передать сообщение о полной поддержке имплементации Минских соглашений и политики непризнания аннексии Крыма, которую мы считаем незаконной и которую мы не признаем, а также полной поддержке процесса реформ", - уточнила она.

Могерини добавила, что ожидается подтверждение полной поддержки Украины Евросоюзом.

Напомним, Могерини находилась с двухдневным рабочим визитом в Украине. Она заявила, что ЕС не признает выборы президента России в аннексированном Крыму.