Могерини: Поддержка Украины важнее, чем санкции против РФ Вчера, 22:56 105 Цей матеріал також доступний українською ЕС обсуждает возможность введения новых санкций против РФ

Верховная представительница Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини озвучила приоритетность действий ЕС в ответ на агрессию России в Керченском проливе.

По ее словам, помощь регионам Украины, пострадавшим в результате российской агрессии, является более действенной, чем введение дополнительных санкций против России, передает Радио Свобода.

"Для нас санкции и ограничительные меры лишь часть давления. Что является даже более важным - это практическая поддержка, которую мы можем предоставить Украине и украинскому народу. Мы знаем, что есть большая потребность в поддержке, в том числе экономической, а также в реформировании страны", - заявила Могерини.

Представительница ЕС подчеркнула, пока европейская сторона находится в поиске "конкретных мер поддержки регионов, которые подверглись самому большому воздействию из-за ограничений грузовых перевозок, на побережье Азовского моря".

Напомним, что Федерика Могерини заявила, что ЕС продолжает обсуждать возможность введения новых санкций против России из-за агрессии в Азовском море. Однако отметила, что говорить о новых ограничительных мерах пока рано.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать