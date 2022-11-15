Премьер-министр Индии о войне РФ против Украины: Мы должны найти способ вернуться на путь прекращения огня и дипломатии 15 ноября, 15:04 Нарендра Моди (Фото:Dita Alangkara/Pool via REUTERS)

Во вторник, 15 ноября выступая на саммите G20 премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал «вернуться на путь дипломатии» в вопросе войны России против Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

«Я неоднократно говорил, что мы должны найти способ вернуться на путь прекращения огня и дипломатии в Украине», — сказал Моди.

По его словам, необходимо «продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир, согласие и безопасность по всему миру».

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15−16 ноября на острове Бали в Индонезии пройдет двухдневный саммит глав государств G20.

Вторжение России в Украину будет главным вопросом на повестке дня саммита стран G20. Многие члены группы считают, что война в Украине сдерживает рост мировой экономики, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, ослабляет энергетическую и продовольственную безопасность и повышает риски для финансовой стабильности.