«Довольны, если попадают в плен». Гайдай рассказал о подготовке и моральном состоянии мобилизованных россиян 6 декабря, 08:25 Российский военный в Запорожской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью Радио НВ рассказал о подготовке и моральном состоянии мобилизованных россиян.

«Согласно нашей информации, нередки случаи, когда тех, кто отказывается выходить на передовую, их просто на месте расстреливают. Это происходит иногда и на глазах всех, кто там находится, для того чтобы остальные поняли, что либо вперед, либо здесь смерть уже сразу. Поэтому они достаточно довольны, если попадают в плен», – рассказал Гайдай Радио НВ.

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Он также подчеркнул, что за две-три недели гражданского человека не научить военному делу и за это время мобилизованные «не научатся управлять танком, РСЗО, минометом, артиллерией, потому что нужно уже специфическое обучение».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране "частичную мобилизацию". По словам Министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планировали отправить 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.

Уже через несколько дней после начала мобилизации первые мобилизованные россияне оказались на фронте.

В ноябре аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов прогнозировал в эфире Радио НВ, что следующая волна мобилизованных в России будет подготовлена хуже предыдущей.

27 ноября в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что Россия готовится к новой волне мобилизации, которая начнется 10 декабря.