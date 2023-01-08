Россия планирует использовать мобилизованные в наступательных операциях весной и летом — ГУР 8 января, 12:50 Россия планирует использовать мобилизованные весной и летом (Фото:ГУР МО)

В России планируют использовать мобилизованных россиян в наступательных операциях весной и летом.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал в интервью The Guardian.

Представитель ГУР отметил, что стране-террористу понадобится около двух месяцев, чтобы подготовить военные формирования, и любой успех России на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо будут оснащены и обучены россияне.

Видео дня

«Они делают упор на количество людей и техники и надеются победить нашу сторону», — отметил Скибицкий.

По данным ГУР, в РФ планируют призвать 500 тысяч россиян в рамках новой волны мобилизации.

«Мы ожидаем, что они будут вести наступление в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожской, но будут обороняться в Херсонской области и Крыму. Это количество людей, которые им понадобятся для такой задачи», — сказал он.

Представитель ГУР добавил, что многое будет зависеть и от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые Украина готовит.

«Если Россия на этот раз проиграет, тогда Путин терпит крах», — подытожил Вадим Скибицкий.

В конце декабря начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года.

Министр обороны Алексей Резников записал видеообращение к военнообязанным россиянам и заявил, что режим Владимира Путина на фоне больших потерь в начале января собирается объявить военное положение, закрыть границы для мужчин призывного возраста и начать новую волну мобилизации.

Позже в ГУР заявили, что дополнительная мобилизация в России может начаться 15 января. В Генштабе ВСУ сообщали, что очередная волна мобилизации в РФ запланирована на январь-февраль 2023 года. Замминистра обороны Анна Маляр говорила, что Россия готовит вторую волну «частичной мобилизации» в первом квартале 2023 года.

По данным украинской разведки, Россия собирается мобилизовать 500 тысяч человек в дополнение к 300 тысячам, которые были мобилизованы ранее.

В России отрицают, что готовят вторую волну мобилизации. Путин даже заявлял, что «глупо» говорить о новом призыве. В сентябре 2022 года в Кремле также до последнего отрицали аналогичные планы, прежде чем в конце концов объявить «частичную мобилизацию».