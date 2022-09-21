В МВД Украины спрогнозировали, сколько военных РФ смогут собрать в первую волну мобилизации 21 сентября, 14:25 Жителям Москвы начали вручать повестки (Фото:t/me/povestki.ru)

Во время первой волны частичной мобилизации Россия сможет собрать максимум до 50 тысяч военных.

Такой прогноз озвучил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона.

«Мы должны понимать, что эта мобилизация не означает, что завтра все 300 тысяч появятся на линии столкновения. В первую очередь в них попадают те, у кого военные специальности, поэтому, думаю, эта волна будет 40−50 тысяч», — сказал он.

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Денисенко пояснил, что на большее количество оккупантов у России не будет возможности найти экипировку, а также обучить военных, чтобы усилить ими фронт.

«Поэтому в этом случае это будут все их неотвратимые потери на территории Украины», — резюмировал советник главы МВД.

21 сентября в утреннем обращении российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.

После этого активисты движения Весна призвали россиян выходить на протесты во всех городах страны. Начало запланировано на 19.00 по местному времени.

Глава минобороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.



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