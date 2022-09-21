«Риски высоки». В Молдове созвали Высший совет безопасности из-за мобилизации в России 21 сентября, 17:47 Майя Санду (Фото:www.facebook.com/maia.sandu)

В среду, 21 сентября президент Молдовы Майя Санду заявила, что созвала Высший совет безопасности, чтобы обсудить риски, вызванные объявленной в стране-агрессоре России частичной мобилизации.

Об этом сообщает Newsmaker.

«Риски высоки и нам необходимо предпринять меры для повышения устойчивости страны», — сказала она.

По ее словам, на заседании планируется обсудить опасность, вызванную объявленной в России мобилизацией.

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«Мы всегда обсуждаем и внешнюю, и внутреннюю ситуацию, но я не думаю, что напряженность в стране представляет большую опасность на данный момент», — сказала она.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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