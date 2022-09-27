Бегство россиян в Грузию: РФ развернет мобилизационный пункт военкомата на границе 27 сентября, 11:02 Граждане РФ массово бегут в Грузию после объявления Путиным «частичной» мобилизации (Фото:Эхо Кавказа)

МВД РФ решило развернуть мобилизационный пункт военкомата на границе с Грузией, куда массово бегут россияне призывного возраста после объявления диктатором Владимиром Путиным «частичной» мобилизации на фоне войны против Украины.

Как сообщает РБК со ссылкой на российское силовое ведомство, мобилизационный пункт развернут на пограничном пункте Верхний Ларс.

«На погранпункте Верхний Ларс на границе с Грузией будет развернут мобилизационный пункт военкомата, сообщили в МВД», — говорится в сообщении.

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Сроки его открытия не называются.

В МВД РФ также уточнили, что на данный момент в очереди на границе с Грузией находятся около 5,5 тысяч машин.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Это произошло на фоне больших потерь войск РФ в Украине, а также провалов российской армии на поле боя.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллиона россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что свидетельствует о проведении этнических чисток.

На следующий день после объявления мобилизации россияне начали массово бежать в Грузию, Армению и Казахстан. На границе с Грузией образовались огромные очереди. 26 сентября людям разрешили переходить границу в пункте пропуска Верхний Ларс пешком.

Кремлевский режим пытается пресечь бегство в Грузию россиян. ФСБ выдвинула к пункту пропуска Верхний Ларс бронетранспортер, чтобы не допустить прорыва границы гражданами РФ.

