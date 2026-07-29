Отмечается, что Кремль оптимизирует бюрократию, связанную с мобилизацией, с 2025 года, и в ноябре 2025 года Путин подписал закон, изменяющий административный процесс призыва в российскую армию на круглогодичный цикл вместо прежних полугодовых циклов.

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При этом ISW продолжает оценивать мобилизацию как «очень личное решение» Путина, зависящее от его личного восприятия ситуации на поле боя и целостности Кремля.

По словам аналитиков, остается неясным, решит ли Путин провести мобилизацию и каким образом.

Мобилизация в России — что известно

Путин еще в ноябре 2025 года подписал закон, разрешающий ему разворачивать резервистов в зоне боевых действий без объявления мобилизации — по оценке ISW, Кремль, вероятно, использует именно этот механизм для постепенных частичных призывов. Аналитики отмечают, что окончательное решение о мобилизации остается личным решением Путина в зависимости от ситуации на фронте и внутренней стабильности режима.

26 июля президент Украины заявил, что Путин планирует провести новую мобилизацию этой осенью. По данным Зеленского, с начала года Минобороны РФ привлекло в армию 221 тысячу контрактников, однако этого оказалось недостаточно: потери за тот же период достигли 225,5 тысяч человек, из них 131 тысяча — убитыми. Зеленский считает, что Путин объявит мобилизацию после выборов в Госдуму 20 сентября, в рамках которой на фронт могут отправить от 300 до 500 тысяч человек.

«Он хочет усилить мобилизацию. Не открыто, потому что боится своего общества, но сделает это в начале октября, если мы не создадим ему проблем с логистикой, оружием, бензином, дизелем и если наши партнеры не введут тотальные санкции за его агрессию», — подчеркнул украинский президент, добавив, что Путин перестанет воевать только в случае поражения.