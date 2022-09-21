Призвали к «диалогу и консультациям». В Китае отреагировали на мобилизацию в России

21 сентября, 14:23
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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь (Фото:прессслужба посольства Китая в США)

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь (Фото:прессслужба посольства Китая в США)

Китай призвал Украину и Россию к переговорам после того, как российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

Об этом во время брифинга заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает Sky News.

По его словам, Китай призывает Украину и Россию «начать диалог и консультации, чтобы найти способ решить общие проблемы безопасности».

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«Позиция Китая по Украине последовательна и ясна», — сказал Ван Вэньбинь.

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21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

После этого в эфире выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

https://www.youtube.com/watch?v=zvgZSFPrIio&feature=emb_title
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Китай Мобилизация Принудительная мобилизация Война России против Украины

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