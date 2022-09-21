«Признак слабости». Власти Германии отреагировали на решение Путина объявить мобилизацию 21 сентября, 15:01 Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

В правительстве Германии прокомментировали решение кремлевского диктатора Владимира Путина объявить частичную мобилизацию в РФ.



Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что его причиной являются неудачи российской армии в Украине, сообщает DW.

Официальный представитель правительства ФРГ напомнил, что Путину пришлось перегруппировать войска и покинуть район Киева, но Кремль не сумел достичь желаемого успеха и на востоке Украины.

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«Это видимый признак того, что Украина очень эффективно защищает свою территориальную целостность и суверенитет, не в последнюю очередь из-за масштабной и серьезной поддержки со стороны многих стран мира, особенно из Германии», — отметили в немецком правительстве.

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Решение о мобилизации является шагом «дальнейшей эскалации», заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. По его словам, это «ужасный и неправильный шаг» Кремля.

Хабек подчеркнул, что Берлин, «разумеется, будет и далее всесторонне поддерживать Украину».

Депутаты бундестага из партии СДПГ расценивают объявление частичной мобилизации в России как «признак слабости» российского руководства.

Как заявила парламентский секретарь фракции социал-демократов Катя Маст, решение Путина является свидетельством того, что он готов продолжить агрессию, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом».

По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине было решено мобилизовать 300 тысяч россиян.

Накануне Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.



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