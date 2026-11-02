Результаты опроса не являются репрезентативными для населения Украины в целом (Фото: Radio NV)

Radio NV поинтересовалось мнением аудитории NV и своих слушателей о том, почему российский диктатор Владимир Путин не объявил масштабную мобилизацию после выборов в Госдуму.

Опрос, в котором приняли участие 1509 человек, предусматривал три варианта ответа на вопрос: «Путин после российских выборов до сих пор не объявил масштабную мобилизацию, потому что…».

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85,6% отметили, что Россия и так проводит мобилизацию, однако без громких объявлений.

В то же время 7,4% отметили, что Путин считает, что сможет закидать ракетами тыл Украины и без пехоты.

В то же время 7% подчеркнули, что, вероятно, Путин не уверен, что объявление о масштабной мобилизации не приведет к революции в РФ.

Фото: Radio NV

8 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин ищет способ провести скрытую мобилизацию в России, не объявляя её официально.

24 августа издание The Moscow Times сообщило, что за последние полтора месяца жители как минимум 17 регионов России жаловались на задержания и принудительную мобилизацию — скрытая мобилизация в РФ приобретает все более широкие масштабы, констатировали журналисты.

27 августа украинская разведка сообщила, что российские власти готовятся к новой масштабной мобилизации в 2026—2027 годах: Москва планирует призвать около 600 тысяч человек — по 300 тысяч ежегодно.