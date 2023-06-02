Очень высокая вероятность. Россия может объявить новую волну мобилизации в ближайшее время — разведка Эстонии 2 июня, 16:49 Марго Гросберг (Фото:ICDS Таллинн/www.flickr.com)

Россия, вероятно, начнет новую волну мобилизации в ближайшее время, прогнозирует полковник и командующий Центра разведки обороны Эстонии Марго Гросберг. По его данным, в течение девяти месяцев в боях за Бахмут РФ потеряла 40 тысяч солдат, передает ERR.

По словам Гросберга, сейчас соотношение сил на фронте между обеими сторонами составляет 1:1, поскольку Россия смогла компенсировать высокие потери объявленной в сентябре мобилизацией.

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По его оценкам, для осуществления успешной атаки, атакующей стороне понадобится тройное преимущество.

«Учитывая все эти нюансы, есть очень высокая вероятность того, что в какой-то момент будет начата подобная волна мобилизации, как это было в сентябре прошлого года. Просто для того, чтобы РФ смогла выполнить свои желаемые цели, такая вещь однозначно нужна», — сказал Гросберг.

При обсуждении ситуации в Бахмуте Гросберг заявил, что ЧВК Вагнера начала отступление от города и его передачу регулярной армии РФ. Он также отметил большие потери России на этом направлении.

«По сути, Российская Федерация потеряла около 40 тысяч человек во время этой девятимесячной битвы за Бахмут. Это постоянные потери, то есть и погибшие, и пропавшие без вести, и тяжело раненые», — сказал Гросберг.

Впервые Россия объявила мобилизацию 21 сентября 2022 года после поражений и отступления из Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Официально было объявлено о плане призвать 300 тыс. человек.

15 октября 2022 года Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что подготовленный мобилизационный ресурс страны-агрессора России составляет до 2 миллионов человек. В целом мобилизационный ресурс — около 29 млн человек.

24 марта издание Bloomberg сообщило, что Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников после того, как ее наступление провалилось в Украине. Это происходит на фоне огромных потерь оккупационной армии РФ, они уже приближаются к 209 тысячам.

